هيئة ادارية جديدة لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني

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جرت اليوم انتخابات الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني لانتخاب ستة عشر عضوا" في الهيئة الادارية للرابطة، وفقا" لأحكام النظام الداخلي وبناء على دعوة الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني وباشراف مندوب المهندس ذوالفقار ضيا, وذلك في قاعة مطعم الاستثمار الفندقية - .بدأت العملية بادارة كلّ من المندوب الاكبر سنا" اسامة والمندوب الاصغر سنا" سيسوق, اعتبارا" من العاشرة صباحا" ولغاية الثالثة بعد الظهر.وبنتيجة فرز الاصوات بلغ عدد المقترعين 84 من أصل 152 مندوبا", وأتت النتيجة على الشكل الآتي: افرام مهنا (82), شربل موسى (81), صولانج رزق (81), فاروق الحركة (81), مازن (79), اسامة الحمصي (77), بالاضافة الى المرشحين الفائزين بالتزكية راني ابو رجيلي, نبال , جوزيف سيسوق, محمد العبد الله, حسن , مراد, الياس غزالة, عباس البرجي, مارون وحسين .