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لبنان

هيئة ادارية جديدة لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني

Lebanon 24
13-07-2025 | 10:00
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 جرت اليوم انتخابات الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني لانتخاب ستة عشر عضوا" في الهيئة الادارية للرابطة، وفقا" لأحكام النظام الداخلي وبناء على دعوة الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني وباشراف مندوب المديرية العامة المهندس ذوالفقار ضيا,  وذلك في قاعة مطعم الاستثمار الفندقية - الدكوانة.
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بدأت العملية الانتخابية بادارة كلّ من المندوب الاكبر سنا" اسامة الحمصي والمندوب الاصغر سنا" جوزيف سيسوق, اعتبارا" من العاشرة صباحا" ولغاية الثالثة بعد الظهر.

وبنتيجة فرز الاصوات بلغ عدد المقترعين 84 من أصل 152 مندوبا", وأتت النتيجة على الشكل الآتي: افرام مهنا (82), شربل موسى (81), صولانج رزق (81), فاروق الحركة (81), مازن شقير (79), اسامة الحمصي (77), بالاضافة الى المرشحين الفائزين بالتزكية راني ابو رجيلي, نبال هلال, جوزيف سيسوق, محمد العبد الله, حسن سرحان, نبيه مراد,  الياس غزالة, عباس البرجي, ايلي مارون وحسين فياض.
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