قوة من الجيش تداهم أطراف بلدة القصر في الهرمل... ما القصة؟

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وأسفرت العملية عن مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر. كما تم إنشاء حواجز مؤقتة في محيط البلدة لملاحقة مطلقي النار وضبط الأمن وإعادة الهدوء إلى المنطقة.(الوكالة الوطنية)