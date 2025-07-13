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لبنان

قوة من الجيش تداهم أطراف بلدة القصر في الهرمل... ما القصة؟

Lebanon 24
13-07-2025 | 10:02
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نفذت قوة مشتركة من الجيش ومديرية المخابرات عملية دهم في أطراف بلدة القصر الحدودية مع سوريا شمال قضاء الهرمل، على خلفية الإشكال الفردي الذي وقع أمس بين شبان من عائلة (ز) وشبان من عشيرة (م)، وتطور إلى إطلاق نار واستخدام قذائف صاروخية.
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وأسفرت العملية عن مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر. كما تم إنشاء حواجز مؤقتة في محيط البلدة لملاحقة مطلقي النار وضبط الأمن وإعادة الهدوء إلى المنطقة.(الوكالة الوطنية) 
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