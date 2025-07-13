في أجواء روحية مؤثرة... ذخائر القديسة تريزيا تحلّ في رعية مار جرجس - الخريبة

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ثم تقدم المؤمنون وكهنة الرعية في مسيرة حاشدة نحو مار الخريبة، واقيم قداس احتفالي للمناسبة.وقد خصّ طوني كرم "الوكالة " بكلمة قال فيها: "استقبلنا اليوم ذخائر القديسة تريزيا في الحدت في اول البلدة عند الصنوبرات. وفي مسيرة صلاة وفرح عابق بالايمان اتجهنا الى كنيسة مار جرجس الخريبة الحدت، واحتفلنا بالصلاة بقداس احتفالي بعنوان "الطفولة الروحية للقديسة تريزيا"، ومن ثم خصصنا ساعتين للصلوات واستقبال المؤمنين مع عائلة الاخويات في اقليم ومع الراعويات العمل الاجتماعي الذين يهتمون بالمعوزين والفقراء ومع رعية الصحة التي تهتم بجميع المرضى".واضاف: " بعد القداس تم نقل الذخائر الى الكنيسة الاثرية، والتي كنا نصلي فيها خلال الحرب الاخيرة على نية المنطقة واهلها واحببنا ان تتبارك بذخائر القديسة تريز، وان نوجه رسالة خير وسلام من قلب بلدة الحدت، متضرعين الى الله "أن يمنّ وبشفاعة القديسة تريزيا على وعلى بلدة الحدت بالخير والسلام، وان يفض على العائلات النعم التي نرجوها بصلواتها وشفاعتها".وبعد ذلك، نقلت ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع الى الفياضية كنيسة القديسة تريز، حيث سيتبارك المؤمنون وابناء الرعية حتى المساء.