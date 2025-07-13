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لبنان

ما صحة ارتباط أحد الموقوفين في سوريا بـ"حزب الله"؟

Lebanon 24
13-07-2025 | 10:21
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 نفت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان "نفيًا قاطعًا ما ورد في بيان وزارة الداخلية السورية حول مزاعم ارتباط  أحد الموقوفين في محافظة حمص بحزب الله. وتؤكد أن حزب الله ليس لديه أي تواجد أو نشاط في سوريا، ولا علاقة له بأي أحداث أو صراعات هناك، وهو حريص على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها".
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