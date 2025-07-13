نفت العلاقات الإعلامية في " " في بيان "نفيًا قاطعًا ما ورد في بيان حول مزاعم ارتباط أحد الموقوفين في بحزب الله. وتؤكد أن حزب الله ليس لديه أي تواجد أو نشاط في ، ولا علاقة له بأي أحداث أو صراعات هناك، وهو حريص على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها".

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