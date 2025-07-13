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لبنان

في الساعات المقبلة.. توجه لإعلان اسم سفير السلطة الفلسطينية الجديد في لبنان

Lebanon 24
13-07-2025 | 10:42
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افادت معلومات "لبنان 24" عن توجه لدى السلطة الفلسطينية للإعلان عن اسم سفير جديد لها في لبنان خلال الساعات المقبلة. 
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ويرجح تعيين أحد سفراء فلسطين في إحدى الدول العربية الأفريقية سفيراً أصيلاً في لبنان خلفاً لأشرف دبور
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