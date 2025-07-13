ما جديد قضية هنيبال القذافي؟

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وتابعت "اتهامات مسؤولين لبنانيين لليبيا بعدم التعاون في قضية هنيبال مجرد ادعاءات".واعتبرت أن "قضية هنيبال تستغل سياسياً داخلياً في لبنان من قبل شخصيات سياسية".وقالت: "منفتحون للعمل مع لبنان لإنهاء ملف هنيبال بشكل عادل".