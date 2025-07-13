Advertisement

لبنان

ما جديد قضية هنيبال القذافي؟

Lebanon 24
13-07-2025 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1390726-638880257827172629.png
Doc-P-1390726-638880257827172629.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة العدل الليبية "أننا أكدنا للبنان استعدادنا لحل قضيه هنيبال القدافي، لكننا لم نتلق أي رد من لبنان بشأن التعاون لحل القضية".
Advertisement

وتابعت "اتهامات مسؤولين لبنانيين لليبيا بعدم التعاون في قضية هنيبال مجرد ادعاءات".

واعتبرت أن "قضية هنيبال تستغل سياسياً داخلياً في لبنان من قبل شخصيات سياسية".

وقالت: "منفتحون للعمل مع لبنان لإنهاء ملف هنيبال بشكل عادل".
مواضيع ذات صلة
عائلة القذافي: الدولة اللبنانية تواصل استغلال قضية "موسى الصدر" لأسباب سياسية (الحدث)
lebanon 24
13/07/2025 18:20:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العدل بحكومة الدبيبة: قضية هنيبال تستغل سياسيا داخليا في لبنان
lebanon 24
13/07/2025 18:20:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العدل بحكومة الدبيبة: لم نتلق أي رد من لبنان بشأن التعاون لحل قضية هنيبال
lebanon 24
13/07/2025 18:20:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العدل بحكومة الدبيبة: أكدنا لـ لبنان استعدادنا لحل قضيه هنيبال القدافي
lebanon 24
13/07/2025 18:20:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:10 | 2025-07-13
10:51 | 2025-07-13
10:51 | 2025-07-13
10:46 | 2025-07-13
10:42 | 2025-07-13
10:28 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24