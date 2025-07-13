Advertisement

لبنان

القومي: لن نقف مكتوفي الأيدي في الدفاع عن لبنان

Lebanon 24
13-07-2025 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1390731-638880264811505774.png
Doc-P-1390731-638880264811505774.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دان الحزب السوري القومي الاجتماعي "ما صدر عن بول بريمير لبنان، المبعوث الاميركي توماس برّاك، من تهديدات علنيّة للبنان، ما يمسّ بسيادة الدولة ويشكّل خطرًا كبيرًا على اللبنانيين الآمنين في كلّ المناطق".
Advertisement

وقال في بيان: "إن الحزب السوري القومي الاجتماعي، والذي يدعو منذ تأسيسه إلى وحدة الأمّة من منطلقات اجتماعية واقتصادية وحتّى سياسية قائمة على مصلحة الشعب والأرض، يعتبر أنّ هذه الدعوة لا تمتّ إلى مصلحة الكيانات بصلة، بل هي انتداب دولي جديد بعصا إرهابية، وهو ما يُنذر بتطبيق مخطّطات الشرّ على لبنان واللبنانيين، وهو كما رفض سايكس بيكو انطلاقًا من مصلحة الأمّة، فهو يرفض اليوم هذا السايكس بيكو الجديد" .

ودعا "الأحزاب والقوى السياسية في لبنان على مختلف توجّهاتها، إلى التوحّد في مواجهة هذا المخطّط الأميركي، ونبذ الخلافات الحالية والالتقاء حول نقاط قوّة لبنان، التي بإمكانها الدفاع عن البلد وحمايته" .

كما دعا  "الدولة اللبنانية، بكلّ مؤسساتها الرسمية، إلى اتخاذ سلسلة خطوات تحصّن بها وضعيتها في وجه الأطماع الخارجية، وعلى رأسها التحرّك سياسيًا ودبلوماسيًا بمواقف صارمة ترفض التدخّل الأميركي في الأمور السياديّة اللبنانية وترفض تهديدات برّاك، وعلى رأسها استدعاء السفيرة الأميركية ومسائلتها حول تصريحات مبعوث ادارتها، كما يجدر بها التواصل مع محيط لبنان العربي، الذي بلا شكّ يرفض هذه المخطّطات التي قد تهدف الى تغيير وجه المنطقة انطلاقًا من لبنان".

كذلك دعا الحزب الحكومة إلى "وضع استراتيجية عسكرية واضحة بقيادة الجيش اللبناني، وبالتكافل والتضامن مع المقاومة والشعب اللبناني، تمامًا كما حصل في معركة فجر الجرود حينما كان الرئيس جوزاف عون قائدًا للجيش" .

وناشد الحزب "جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، العمل على التصدي لمخطّطات جديدة تسعى جاهدة لفرض ورسم خرائط جديدة للمنطقة، لما سيشكّل منطلقًا لضرب الكيانات على صعيد كلّ المنطقة، ويمهّد لمشاريع سيطرة أميركية تفتح الطريق أمام توسّع لكيان الاحتلال يسعى لتطبيقه منذ العام 1948" .

وأكد  أنّ "القوميين الاجتماعيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أيّ عدوان يطال لبنان، وأنّ منطق الضم والوصاية والقمع أمر مرفوض ولن يمرّ".
مواضيع ذات صلة
بريطانيا استدعت السفيرة الإسرائيليّة: لن نقف مكتوفي الأيدي
lebanon 24
13/07/2025 22:46:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: لن نبقى مكتوفي الأيدي إزاء ما يحصل في غزة
lebanon 24
13/07/2025 22:46:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الممثلة الأممية المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة: لا يمكننا أن نستمر في الوقوف مكتوفي الأيدي تجاه غزة
lebanon 24
13/07/2025 22:46:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام مسلسل الذبح والتهجير والمقاومة بكل أشكالها هي الرد الطبيعي على الإرهاب
lebanon 24
13/07/2025 22:46:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:38 | 2025-07-13
15:37 | 2025-07-13
15:08 | 2025-07-13
14:45 | 2025-07-13
14:34 | 2025-07-13
14:21 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24