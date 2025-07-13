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لبنان
متقاعدون يطالبون الدولة بالمساواة
Lebanon 24
13-07-2025
|
11:10
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وجه كل من
المجلس الوطني
لقدامى موظفي الدولة، منتدى سفراء
لبنان
، رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي ورابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي، كتابًا مفتوحًا إلى كبار المسؤولين، دعوا فيه إلى تصحيح ما وصفوه بـ"الغبن المزمن" الذي لحق بهم، إثر استثناءهم من منح مالية أُقرت مؤخرًا لصالح فئات أخرى من المتقاعدين.
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الكتاب، استعرض الوقائع التي جرت خلال جلسة مجلس النواب في 30 حزيران 2025، والتي أُقرّ خلالها فتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة لعام 2025، استفاد منها كل من صندوق تعاضد القضاة، وصندوق تعاضد أساتذة
الجامعة اللبنانية
، بالإضافة إلى منحة مالية شهرية بلغت 14 مليون ليرة للعسكريين العاملين و12 مليونًا للعسكريين المتقاعدين.
وبحسب مضمون الكتاب، فإن "القضاة المتقاعدين وأساتذة الجامعة
اللبنانية
والعسكريين المتقاعدين، استمروا جميعًا في تقاضي مساعدات مالية شهرية إلى جانب معاشاتهم التقاعدية"، في حين تمّ تجاهل الموظفين المدنيين المتقاعدين وأساتذة التعليم الرسمي في
وزارة التربية والتعليم العالي
، الذين ما زالوا يتقاضون معاشاتهم المتدنية فقط، دون أي مساعدات إضافية.
وأكد الموقعون أنّ "التمييز الحاصل لا يستند إلى أي مبرر منطقي أو قانوني، بل يعكس ازدواجية غير مبررة في التعامل مع فئة واحدة من متقاعدي الدولة"، مشددين على أن "ما ينادون به ليس امتيازًا، بل مطلب بالعدالة والمساواة، إذ لا يجوز أن يكون هناك أبناء ست وأبناء جارية في مقاربة هذا الملف"، بحسب تعبيرهم.
المضمون الكامل للكتب تجدونه أدناه.
كتاب مفتوح الى السادة المسؤولين
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