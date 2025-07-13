انطلاق مهرجان الزهور 2025 في حصرون

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أطلقت لجنة المرأة في بلدية حصرون، يوم السبت، فعاليات مهرجان الزهور 2025 في نسخته الجديدة، وسط أجواء احتفالية مميزة جمعت شخصيات سياسية وبلدية وروحية ومغتربين، إضافة إلى حشد من الأهالي والزوار من مختلف المناطق الشمالية.شهد الافتتاح حضور النائب السابق إسحق، رئيس البلدية المهندس جيرار السمعاني، كاهن الرعية القاضي أنطونيوس جبارة، والخوري بول مراد، إلى جانب ممثلين عن الجاليات في الاغتراب يتقدمهم الرابطة في دجو يونان، وعدد من المخاتير وأعضاء واللجان المحلية.استُهل الحفل بالنشيد الوطني، تلتها كلمة رئيسة لجنة المرأة رنا لويس السمعاني التي شددت على أن "مهرجان الزهور هو مساحة فرح وأمل، ورسالة تثبت أن المرأة شريكة فاعلة في الحياة المجتمعية والثقافية". كما شكرت الداعمين والمتطوعين، وأشادت بعلاقة التوأمة المتنامية مع مدينة Chambéry ، والتي تشكل ركيزة دعم معنوي ومادي للمهرجان.بدوره، رحّب رئيس بلدية حصرون جيرار السمعاني بالحضور، معتبرًا أن "مهرجان الزهور ليس مجرد احتفال، بل منصة أمل للاستثمار والسياحة والتنمية"، داعيًا المستثمرين والمغتربين إلى الرهان على حصرون كوجهة سياحية واعدة، مشددًا على البلدية بمسيرة العمل والنجاح بعد فوزها بالتزكية.وعلى وقع موسيقى الباراد، جال الحضور في السوق التراثي متفاعلين مع العارضين والحرفيين، لتنطلق بعدها البرامج الفنية والترفيهية، وسط أجواء تراثية احتفالية شارك فيها الفنان نيكولا كبي، وجمعت الزوار حول حلقات الدبكة والرقص.