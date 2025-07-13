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لبنان

جولة تفقدية لوزير الداخلية في المطار.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-07-2025 | 11:22
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جال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مطار رفيق الحريري الدوليبيروت، عصر اليوم، حيث اطلع ميدانيا على الإجراءات الأمنية والإدارية المعتمدة، في إطار الحرص على ضمان سلامة الوافدين والمغادرين من اللبنانيين والسياح العرب والأجانب، ورفع مستوى الجهوزية مع بداية الموسم السياحي.
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وخلال الجولة، استمع الوزير الحجار إلى عدد من المسافرين في صالات المغادرة والوصول، مبديا اهتمامه بملاحظاتهم واقتراحاتهم، ومؤكدا ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار.

كما التقى بعدد من الضباط والعناصر المعنيين مثنياً على جهودهم المتواصلة في تأمين سلامة المطار وتنظيم حركته اليومية.

وأكد الوزير الحجار أن مطار بيروت يُشكّل الواجهة الأساسية للبنان، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة فيه.
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