جولة تفقدية لوزير الداخلية في المطار.. اليكم التفاصيل

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جال والبلديات في – ، عصر اليوم، حيث اطلع ميدانيا على الإجراءات الأمنية والإدارية المعتمدة، في إطار الحرص على ضمان سلامة الوافدين والمغادرين من اللبنانيين والسياح العرب والأجانب، ورفع مستوى الجهوزية مع بداية الموسم السياحي.وخلال الجولة، استمع الوزير إلى عدد من المسافرين في صالات المغادرة والوصول، مبديا اهتمامه بملاحظاتهم واقتراحاتهم، ومؤكدا ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار.كما التقى بعدد من الضباط والعناصر المعنيين مثنياً على جهودهم المتواصلة في تأمين سلامة وتنظيم حركته اليومية.وأكد الوزير الحجار أن يُشكّل الواجهة الأساسية للبنان، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف والإدارية العاملة فيه.