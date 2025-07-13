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لبنان

سامي الجميل: سنتقدم بإخبار ضد فيصل شكر بتهم التحريض على العنف والقتل

Lebanon 24
13-07-2025 | 11:24
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أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن محامي الحزب سيتقدّمون غدًا بإخبار باسمه ضد فيصل شكر، أمام النيابة العامة، بتهم التحريض على العنف والقتل وتعريض وحدة الدولة وسيادتها للخطر.
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وكتب الجميل: "يهدّد اللبنانيين بالقتل علنًا لمجرّد مطالبتهم بالدولة يجب أن يُعاقب. غداً سيتقدّم محامو الكتائب بإخبارٍ بإسمي ضد فيصل شكر أمام النيابة العامة بتهم التحريض على العنف والقتل وتعريض وحدة الدولة وسيادتها للخطر".
أضاف:" من يظنّ نفسه قادرًا على إرهاب الناس بالسلاح والتهديد، سيمثل أمام العدالة. لن نترك الساحة لثقافة الترهيب. زمن الإفلات من العقاب انتهى، والدولة لن تُبنى على الخوف".
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