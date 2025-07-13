سامي الجميل: سنتقدم بإخبار ضد فيصل شكر بتهم التحريض على العنف والقتل

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وكتب الجميل: "يهدّد اللبنانيين بالقتل علنًا لمجرّد مطالبتهم بالدولة يجب أن يُعاقب. غداً سيتقدّم محامو بإخبارٍ بإسمي ضد فيصل شكر أمام العامة بتهم التحريض على العنف والقتل وتعريض وحدة الدولة وسيادتها للخطر". أعلن رئيس الجميّل، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن محامي الحزب سيتقدّمون غدًا بإخبار باسمه ضد ، أمام ، بتهم التحريض على العنف والقتل وتعريض وحدة الدولة وسيادتها للخطر.وكتب الجميل: "يهدّد اللبنانيين بالقتل علنًا لمجرّد مطالبتهم بالدولة يجب أن يُعاقب. غداً سيتقدّم محامو بإخبارٍ بإسمي ضد فيصل شكر أمام العامة بتهم التحريض على العنف والقتل وتعريض وحدة الدولة وسيادتها للخطر".

أضاف:" من يظنّ نفسه قادرًا على إرهاب الناس بالسلاح والتهديد، سيمثل أمام العدالة. لن نترك الساحة لثقافة الترهيب. زمن الإفلات من العقاب انتهى، والدولة لن تُبنى على الخوف".