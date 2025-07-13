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لبنان

رسالة وصلت إلى وزيرة التربية.. ماذا فيها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-07-2025 | 11:40
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علم "لبنان24" أنَّ وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تلقت رسالة مؤخراً من طلاب الجنوب، تبلغت فيها قلقهم وإستياءهم الشديد من الصعوبة التي واجهوها في اختبار مادة الفيزياء خلال الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة (فرع العلوم العامة).
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ووفقاً للمعلومات، فإن الوزيرة تعهدت بالنظر بالمسألة الواردة إليها.
وقال الطلاب في رسالة تلقى "لبنان24" نسخة منها إنَّ الاختبار كان غير منسجم مع الواقع الذي عاشه طلاب الجنوب خلال العام الدراسي، مشيرين إلى أنَّهم عاشوا ظروفاً قاسية لا يتحملها طلاب في أيّ بلد طبيعي.
وذكر الطلاب أنهم تلقوا المناهج بشكل سريع وضاغط من دون وجود وقتٍ كافٍ لفهم المواد بالشكل المطلوب، وذلك لتعويض التأخير الناجم عن العدوان الإسرائيليّ المُتكرر على الجنوب والمناطق الحدودية.
وتابعت الرسالة: "في ظل استمرار التصعيد الأمني، ومع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية، حاول عدد كبير من الطلاب التعبير عن معاناتهم عبر تنظيم تحركات سلمية واعتصامات أمام وزارة التربية، رافعين أصواتهم للمطالبة بإيجاد حل عادل يراعي الوضع الأمني في الجنوب، حيث كانت المنازل تقصف والمدارس تغلق بشكل متكرر، وكان من المستحيل الدراسة في ظل القلق والخوف.
وأضافت: "لكن، ورغم هذه الصرخات، لم تُعدّل المسابقة بما يتناسب مع هذه المعاناة، فجاء امتحان الفيزياء معقداً جداً ومليئاً بالأسئلة التفصيلية، وكأن الطالب عاش عامًا دراسيًا طبيعيًا دون أي عراقيل أو خوف أو انقطاع".
وتمنى الطلاب من الوزيرة "إنصافاً وعدالة تتماشى مع الظروف الإنسانية القاسية التي عاشها الطلاب، والنظر في توزيع العلامات بشكلٍ يُراعي تلك الظروف، أو الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة خلال عملية التصحيح".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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