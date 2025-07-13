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لبنان

في الأشرفية.. مطلوب سقط في قبضة الأمن

Lebanon 24
13-07-2025 | 11:40
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بلاغ، أنّه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة كافّة أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول وجود المدعو م. ر. (مواليد عام 1995، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب /6/ مذكّرات قضائية بجرائم: احتيال، سرقة، تأليف عصابة، وشيك دون رصيد، في محلّة كرم الزيتونالأشرفية".
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أضاف البلاغ:" في تاريخ 09-07-2025، وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه بكمين محكم في المحلّة المذكورة، على متن درّاجة آليّة نوع ” هاوجيو” لون أزرق دون لوحات. بتفتيشه والدرّاجة، عُثِرَ على مسدّس حربي مع ممشط بداخله /7/ طلقات صالحة للاستعمال".

ختم البلاغ:" أودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
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