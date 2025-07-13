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لبنان
الأنصار بطل لبنان للمرة الـ15... الزعيم يُعزّز رقمه القياسي
Lebanon 24
13-07-2025
|
11:45
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الانصار
رقمه القياسي بعدد مرات الفوز ببطولة
لبنان
لكرة القدم
الى 15، بإحرازه رسميا بطولة الدوري العام اللبناني ال65، بابتعاده خمس نقاط عن مطارده المباشر الصفاء الوصيف قبل مرحلة واحدة من ختام الدوري، بفوزه بعد ظهر اليوم على التضامن صور 2 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما في مجمع
فؤاد
شهاب الرياضي في
جونية
.
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وسجل للانصار هشام خلف الله وحسن معتوق الذي ابتعد في صدارة ترتيب الهدافين ب17 اصابة، رافعا عدد اهدافه في مسابقات الدوري الى 120.
ويختتم الانصار المسابقة بلقاء الصفاء في المرحلة الأخيرة السبت المقبل في مدينة كميل شمعون الرياضية.
وتصدر الانصار ترتيب الدوري المنتظم برصيد نظيف من الخسارة بعد 11 مرحلة. وتعرض طوال المسابقة لخسارتين اثنتين فقط. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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