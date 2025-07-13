العربي: التعدي على الأفران تهديد للقمة عيش المواطنين

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اعتبر رئس نقابة الافران في الجنوب ان اطلاق النار على مؤسسة تؤمن للمواطنين هو عمل غير لائق ويصب في خانة الترهيب.واضاف العربي : ان التعرض لاحد الافران الكبرى في الضاحية الجنوبية الذي يملكه رئيس والافران في النقيب هو امر مريب يستدعي تدخل الجهات الامنية المعنية بكل اجهزتها لوضع حد لاعمال التعدي .وطالب العربي جميع المسؤولين بدءا من رئيس الجمهورية العماد عون رئيس الحكومة ووزير الداخلية العميد لاتخاذ الاجراءات الحازمة لمنع تكرار التعدي على قطاع الافران .