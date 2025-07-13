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لبنان

العربي: التعدي على الأفران تهديد للقمة عيش المواطنين

Lebanon 24
13-07-2025 | 11:49
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اعتبر رئس نقابة الافران في الجنوب زكريا العربي ان  اطلاق النار على مؤسسة تؤمن لقمة العيش للمواطنين هو عمل غير لائق ويصب في خانة الترهيب. 
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واضاف العربي : ان التعرض لاحد الافران الكبرى في الضاحية الجنوبية الذي يملكه رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان النقيب ناصر سرور هو امر مريب يستدعي تدخل الجهات الامنية المعنية بكل اجهزتها لوضع حد لاعمال التعدي .

وطالب العربي جميع المسؤولين بدءا من  رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون  رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية العميد احمد الحجار لاتخاذ الاجراءات الحازمة لمنع تكرار التعدي على قطاع الافران .
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