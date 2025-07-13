Advertisement

لبنان

أيوب: نثق بدور الرهبانية في تثبيت الوجود المسيحي والتلاقي

Lebanon 24
13-07-2025 | 11:53
A-
A+
Doc-P-1390755-638880296432574559.png
Doc-P-1390755-638880296432574559.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زارت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب دير المخلّص التابع للرهبانية المخلّصية في بلدة جون، حيث قدّمت التهاني إلى الرئيس العام المنتخب الأرشمندريت أنطوان رزق والمدبّرين الجدد الأب جورج عبود، الأب يوسف نصر، الأب أغابيوس أبو سعدى والأب جيلبير وردي في حضور الرئيس العام السابق الأرشمندريت أنطوان ديب، وعدد من الآباء المدبّرين السابقين، رئيس دير المخلّص الأب شارل ديب وجمهور الدير.
Advertisement

وخلال الزيارة، عبّرت النائبة أيوب عن تمنياتها للأرشمندريت رزق والمدبّرين الجدد بالنجاح والتوفيق في رسالتهم الرهبانية والكنسية، مشيدة بأهمية الدور الذي تضطلع به الرهبانية على المستوى الكنسي والمستوى الوطني.

وأكدت أيوب على ثقتها العميقة بالدور التاريخي والمستمر الذي تقوم به الرهبانية المخلّصية في تثبيت الوجود المسيحي في المنطقة من جون الى كفرحونة وكل لبنان من خلال رسالتها الروحية والتربوية والاجتماعية، ودورها في تعزيز التلاقي والانفتاح.
كما توجّهت بالشكر والتقدير إلى الرئيس العام السابق ومجمع المدبرين السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة تولّيهم المسؤولية، وعلى التزامهم في خدمة الرهبانية والرعية. وتمنت أيوب للأرشمندريت ديب النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة.
مواضيع ذات صلة
تثبيت التحالف المسيحي- الشيعي في استحقاق العام ٢٠٢٦
lebanon 24
13/07/2025 22:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري هنأت الأرشمندريت أنطوان رزق بانتخابه رئيساً عاماً للرهبانية المخلصية
lebanon 24
13/07/2025 22:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب الأب انطوان رزق رئيسا عاما للرهبانية المخلصية
lebanon 24
13/07/2025 22:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
القلق المسيحي يتصاعد في سوريا فهل ينتهي بالتهجير ؟
lebanon 24
13/07/2025 22:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:38 | 2025-07-13
15:37 | 2025-07-13
15:08 | 2025-07-13
14:45 | 2025-07-13
14:34 | 2025-07-13
14:21 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24