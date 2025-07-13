أيوب: نثق بدور الرهبانية في تثبيت الوجود المسيحي والتلاقي

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زارت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة دير المخلّص التابع للرهبانية المخلّصية في بلدة جون، حيث قدّمت التهاني إلى المنتخب الأرشمندريت أنطوان رزق والمدبّرين الجدد الأب ، الأب ، الأب أغابيوس أبو سعدى والأب جيلبير وردي في حضور الرئيس العام السابق ، وعدد من الآباء المدبّرين السابقين، رئيس دير المخلّص الأب ديب وجمهور الدير.وخلال الزيارة، عبّرت النائبة عن تمنياتها للأرشمندريت رزق والمدبّرين الجدد بالنجاح والتوفيق في رسالتهم الرهبانية والكنسية، مشيدة بأهمية الدور الذي تضطلع به الرهبانية على المستوى الكنسي والمستوى الوطني.وأكدت ثقتها العميقة بالدور التاريخي والمستمر الذي تقوم به الرهبانية المخلّصية في تثبيت الوجود المسيحي في المنطقة من جون الى كفرحونة وكل من خلال رسالتها الروحية والتربوية والاجتماعية، ودورها في تعزيز التلاقي والانفتاح.كما توجّهت بالشكر والتقدير إلى الرئيس العام السابق ومجمع المدبرين السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة تولّيهم المسؤولية، وعلى التزامهم في خدمة الرهبانية والرعية. وتمنت أيوب للأرشمندريت ديب النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة.