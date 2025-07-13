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لبنان

حمادة رعى حفل تكريم الفرق المشاركة في "بطولة الروبوت العاشرة" في الهرمل

Lebanon 24
13-07-2025 | 12:20
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برعاية النائب إيهاب حمادة، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، نظّم نادي الهرمل للروبوت والمشاريع العلمية حفل تكريم الفرق المشاركة في بطولة الروبوت السنوية العاشرة، وذلك بحضور رئيس بلدية الهرمل علي طه، مدراء المدارس، وأهالي الطلاب.
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وفي كلمته، شدّد حمادة على أهمية تنفيذ القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن إدخال المعلوماتية والروبوت والذكاء الاصطناعي إلى المناهج التعليمية، داعيًا المؤسسات التربوية إلى التفاعل الجاد مع هذا التوجه، لما له من انعكاسات مباشرة على التطور الاقتصادي والحضاري والمعيشي في ظل التسارع العالمي.

من جهته، ألقى سميح جابر كلمة باسم الجمعية المنظمة للبطولة، أشاد فيها بمستوى الفرق المشاركة وبالتميز الذي أظهره طلاب الهرمل، فيما أكد علي علام باسم نادي الروبوت استمرار النادي في تدريب الفرق ضمن نوادٍ صيفية تمتد لستة أسابيع قادمة.

الحفل تخلله عرض مصوّر يوثق أجواء البطولة، واختُتم بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق المشاركة، في أجواء احتفالية كرّست نجاح الحدث وسلطت الضوء على طاقات شبابية واعدة في مجال العلوم والابتكار.

 
 
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