حمادة رعى حفل تكريم الفرق المشاركة في "بطولة الروبوت العاشرة" في الهرمل

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برعاية النائب ، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، نظّم نادي للروبوت والمشاريع العلمية حفل تكريم الفرق المشاركة في بطولة الروبوت السنوية العاشرة، وذلك بحضور رئيس بلدية الهرمل ، مدراء المدارس، وأهالي الطلاب.وفي كلمته، شدّد أهمية تنفيذ القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن إدخال والروبوت والذكاء الاصطناعي إلى المناهج التعليمية، داعيًا المؤسسات التربوية إلى التفاعل الجاد مع هذا التوجه، لما له من انعكاسات مباشرة على التطور الاقتصادي والحضاري والمعيشي في ظل التسارع العالمي.، ألقى سميح جابر كلمة باسم الجمعية المنظمة للبطولة، أشاد فيها بمستوى الفرق المشاركة وبالتميز الذي أظهره طلاب الهرمل، فيما أكد علي علام باسم نادي الروبوت استمرار النادي في تدريب الفرق ضمن نوادٍ صيفية تمتد لستة أسابيع قادمة.الحفل تخلله عرض مصوّر يوثق أجواء البطولة، واختُتم بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق المشاركة، في أجواء احتفالية كرّست نجاح الحدث وسلطت الضوء على طاقات شبابية واعدة في مجال العلوم والابتكار.