Advertisement

لبنان

حملة نظافة في طرابلس بمبادرة من البلدية وبمشاركة المجتمع المدني

Lebanon 24
13-07-2025 | 12:41
A-
A+
Doc-P-1390773-638880326194492505.png
Doc-P-1390773-638880326194492505.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت بلدية طرابلس، عبر دائرة النظافة العامة والمكافحة، وبالتعاون مع شركة "لافاجيت"، حملة نظافة واسعة شملت عددًا من الساحات الرئيسية في المدينة، من بينها ساحة عبد الحميد كرامي (النور)، ساحة الكورة، وساحة النجمة والمناطق المحيطة بها.
Advertisement

وتضمنت الحملة أعمال كنس، شطف، تعقيم الحاويات، رش الكلس، وإزالة الأوساخ المتراكمة من الطرقات، بهدف تحسين المشهد العام وتعزيز مستوى النظافة في المدينة.

وشهدت الحملة مشاركة فعالة من شخصيات وفاعليات من المجتمع المدني، من بينهم النقيب منذر كبارة والدكتورة جمانة تدمري، في خطوة تعكس روح التعاون والتكامل بين البلدية والمجتمع المحلي، في سبيل الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.

وفي هذا السياق، أعلنت بلدية طرابلس أن هذه المبادرة ستُستكمل من خلال حملات نظافة أسبوعية، وفق جدول منظم، لتشمل مختلف أحياء المدينة وضواحيها.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة التالية صباح الجمعة المقبل في أسواق طرابلس القديمة، حيث سيتم تنفيذ حملة نظافة مماثلة بمشاركة فاعلة من البلدية، الشركات المتعاونة، وعدد من الهيئات الأهلية.
مواضيع ذات صلة
بلدية طرابلس تطلق حملة تنظيف وشطف ملاحم وزرائب الأضاحي حفاظا على الصحة العامة
lebanon 24
13/07/2025 22:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"البيئة" تطلق الشرعة البيئية وتعلن شراكة مع المجتمع المدني
lebanon 24
13/07/2025 22:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بلديتا مركبتا وسير تطلقان خططًا للحد من المخالفات والاهتمام بالنظافة
lebanon 24
13/07/2025 22:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
من البلديات إلى النيابة... الأحزاب تمسك بالزمام والمجتمع المدني يتراجع
lebanon 24
13/07/2025 22:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:38 | 2025-07-13
15:37 | 2025-07-13
15:08 | 2025-07-13
14:45 | 2025-07-13
14:34 | 2025-07-13
14:21 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24