حملة نظافة في طرابلس بمبادرة من البلدية وبمشاركة المجتمع المدني

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أطلقت بلدية ، عبر دائرة النظافة العامة والمكافحة، وبالتعاون مع شركة "لافاجيت"، حملة نظافة واسعة شملت عددًا من الساحات الرئيسية في المدينة، من بينها (النور)، ، وساحة النجمة والمناطق المحيطة بها.وتضمنت الحملة أعمال كنس، شطف، تعقيم الحاويات، رش الكلس، وإزالة الأوساخ المتراكمة من الطرقات، بهدف تحسين المشهد العام وتعزيز مستوى النظافة في المدينة.وشهدت الحملة مشاركة فعالة من شخصيات وفاعليات من ، من بينهم النقيب والدكتورة تدمري، في خطوة تعكس روح التعاون والتكامل بين البلدية والمجتمع المحلي، في سبيل الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.وفي هذا السياق، أعلنت بلدية طرابلس أن ستُستكمل من خلال حملات نظافة أسبوعية، وفق جدول منظم، لتشمل مختلف أحياء المدينة وضواحيها.ومن المقرر أن تنطلق المرحلة التالية صباح الجمعة المقبل في أسواق طرابلس القديمة، حيث سيتم تنفيذ حملة نظافة مماثلة بمشاركة فاعلة من البلدية، الشركات المتعاونة، وعدد من الهيئات الأهلية.