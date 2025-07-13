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لبنان

تخريج مدربي مكافحة الإدمان ووضع حجر أساس مركز علاجي في طرابلس

Lebanon 24
13-07-2025 | 12:59
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نظّمت الهيئة العربية لمكافحة المخدرات وجمعية الشباب اللبناني للتنمية، بالتعاون مع أكاديمية الأمين الدولية، حفل تخريج دفعة من المدربين في مجال مكافحة الإدمان (TOT) في مركز رشيد كرامي الثقافي – نوفل بطرابلس، تزامناً مع وضع حجر الأساس لأول مركز علاجي تأهيلي شمال لبنان، برعاية رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة.
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وأكد كريمة دعم البلدية لمبادرات مكافحة المخدرات، فيما استعرض المهندس فادي عبيد أقسام المركز العلاجي، وهاجم الدكتور محمد عثمان السياسات الرسمية، واصفًا قانون تشريع الحشيش بأنه "الأسوأ في تاريخ لبنان".
واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على المتخرجين من دورة تدريب المدربين.

 
 
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