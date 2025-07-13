تخريج مدربي مكافحة الإدمان ووضع حجر أساس مركز علاجي في طرابلس

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نظّمت لمكافحة المخدرات وجمعية الشباب اللبناني للتنمية، بالتعاون مع الأمين الدولية، حفل تخريج دفعة من المدربين في مجال مكافحة الإدمان (TOT) في الثقافي – بطرابلس، تزامناً مع وضع حجر الأساس لأول مركز علاجي تأهيلي ، برعاية رئيس بلدية الدكتور .وأكد كريمة دعم البلدية لمبادرات مكافحة المخدرات، فيما استعرض المهندس فادي عبيد العلاجي، وهاجم عثمان السياسات الرسمية، واصفًا قانون تشريع الحشيش بأنه "الأسوأ في تاريخ ".واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على المتخرجين من دورة تدريب المدربين.