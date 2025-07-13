"متحدو دراجي لبنان" يطلقون موسمهم السياحي من مغدوشة

Advertisement

برعاية بلدية ، أطلق "متحدو دراجي للدراجات السياحية الكلاسيكية" موسمهم الصيفي للعام 2025 للعام الثاني على التوالي، من رحاب مقام سيدة المنطرة، تحت شعار "لأننا نؤمن أن الطريق لا تنسى"، بمشاركة نحو 265 دراجاً من 13 فريقاً لبنانياً، وبحضور ضيف الشرف من الكابتن شنون.انطلق المشاركون بجولة على دراجاتهم من مدخل البلدة وصولاً إلى بازيليك مغدوشة والأحياء القديمة، وسط ترحيب شعبي كبير.وخلال اللقاء في ، ألقى عدد من الشخصيات كلمات أكدت على معاني والتلاقي الرياضي.واختتم اللقاء بتبادل الدروع التكريمية بين البلدية والمنظمين.