Advertisement

لبنان

"متحدو دراجي لبنان" يطلقون موسمهم السياحي من مغدوشة

Lebanon 24
13-07-2025 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1390782-638880339729675576.png
Doc-P-1390782-638880339729675576.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
برعاية بلدية مغدوشة، أطلق "متحدو دراجي لبنان للدراجات السياحية الكلاسيكية" موسمهم الصيفي للعام 2025 للعام الثاني على التوالي، من رحاب مقام سيدة المنطرة، تحت شعار "لأننا نؤمن أن الطريق لا تنسى"، بمشاركة نحو 265 دراجاً من 13 فريقاً لبنانياً، وبحضور ضيف الشرف من سوريا الكابتن أحمد صالح شنون.
Advertisement

انطلق المشاركون بجولة على دراجاتهم من مدخل البلدة وصولاً إلى بازيليك مغدوشة والأحياء القديمة، وسط ترحيب شعبي كبير.

وخلال اللقاء في مبنى البلدية، ألقى عدد من الشخصيات كلمات أكدت على معاني الوحدة الوطنية والتلاقي الرياضي.
 
واختتم اللقاء بتبادل الدروع التكريمية بين البلدية والمنظمين.
مواضيع ذات صلة
الأشقر: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تهدد الموسم السياحي في لبنان
lebanon 24
13/07/2025 22:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تصاعد التداعيات الاقتصادية للحرب وخطّ إجلاء بحري من جونية لإنقاذ الموسم السياحي
lebanon 24
13/07/2025 22:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الموسم السياحي معافى وهذه هي الادلّة
lebanon 24
13/07/2025 22:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الإعلان عن لائحة ثانية في مغدوشة تحت اسم "مغدوشة للكل"
lebanon 24
13/07/2025 22:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:38 | 2025-07-13
15:37 | 2025-07-13
15:08 | 2025-07-13
14:45 | 2025-07-13
14:34 | 2025-07-13
14:21 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24