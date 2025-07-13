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لبنان

بهية الحريري استقبلت رئيس بلدية جزين

Lebanon 24
13-07-2025 | 13:24
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استقبلت السيدة بهية الحريري، في دارة مجدليون، رئيس بلدية جزين- عين مجدلين دافيد الحلو، برفقة رئيس تجمع رجال الأعمال اللبناني الألماني الياس أسود، وذلك بحضور منسق عام "تيار المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو.
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وجرى خلال اللقاء عرض مواضيع عامة حياتية وتنموية وثقافية، الى جانب الشأن البلدي والتحديات التي تواجه انطلاقة عمل البلديات واهمية تظافر الجهود من اجل النهوض بالمناطق.

وأطلع الحلو الحريري على أجواء انطلاقة مهرجانات جزين لهذا العام، وما تتضمنه من امسيات وحفلات فنية وانشطة تراثية ومنوعة، ووجه اليها دعوة مفتوحة لزيارة جزين خلال فترة المهرجانات وفي عيد السيدة. وكان تأكيد على متابعة التواصل.

كما التقت الحريري السيدة روزي كنعان ترافقها كريمتها السيدة فلورانس رئيسة جمعية "تورا – جزين"، التي وجهت اليها الدعوة لحضور الحفل الغنائي الذي تقيمه الجمعية بعنوان "تعو نغني جزين" ويحييه كورال السيدات بقيادة رنا صعب، وذلك عند السابعة والنصف من مساء الجمعة 25 تموز 2025 في كنيسة مار يوسف – جزين. وكان اللقاء مناسبة اطلعت خلالها رئيسة الجمعية السيدة الحريري على أنشطة الجمعية، وللتداول في مواضيع اجتماعية وثقافية .
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