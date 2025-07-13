بهية الحريري استقبلت رئيس بلدية جزين

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استقبلت ، في دارة ، رئيس بلدية جزين- عين مجدلين دافيد الحلو، برفقة رئيس تجمع رجال الأعمال اللبناني الألماني الياس أسود، وذلك بحضور منسق عام " " في والجنوب مازن حشيشو.وجرى خلال اللقاء عرض مواضيع عامة حياتية وتنموية وثقافية، الى جانب الشأن البلدي والتحديات التي تواجه انطلاقة عمل البلديات واهمية تظافر الجهود من اجل النهوض بالمناطق.وأطلع الحلو أجواء انطلاقة مهرجانات لهذا العام، وما تتضمنه من امسيات وحفلات فنية وانشطة تراثية ومنوعة، ووجه اليها دعوة مفتوحة لزيارة جزين خلال فترة المهرجانات وفي عيد السيدة. وكان تأكيد على متابعة التواصل.كما التقت السيدة روزي ترافقها كريمتها السيدة فلورانس رئيسة جمعية "تورا – جزين"، التي وجهت اليها الدعوة لحضور الحفل الغنائي الذي تقيمه الجمعية بعنوان "تعو نغني جزين" ويحييه كورال السيدات بقيادة رنا صعب، وذلك عند السابعة والنصف من مساء الجمعة 25 2025 في – جزين. وكان اللقاء مناسبة اطلعت خلالها رئيسة الجمعية السيدة الحريري على أنشطة الجمعية، وللتداول في مواضيع اجتماعية وثقافية .