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لبنان

مداهمة للجيش في اليمونة (فيديو)

Lebanon 24
13-07-2025 | 13:29
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داهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، مساء اليوم الأحد، عددًا من المطلوبين في منطقة اليمونة شرقي لبنان، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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