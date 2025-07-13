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لبنان

في المتن الاعلى.. معلومات عن مداهمة للجيش وضبط اسلحة

Lebanon 24
13-07-2025 | 13:45
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تحدثت معلومات أمنية عن مداهمة قام بها الجيش في منطقة حوش بتيبيات في المتن الأعلى وتمكن بحسب المعلومات من ضبط أسلحة ومسلحين من دون ورود مزيد التفاصيل حول العملية.
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