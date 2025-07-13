وزير الصناعة: لا نريد تصدير أولادنا.. بل استثمارات تُبقيهم في الوطن

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كتب على منصة "إكس":"لقاء كل دولار يُحوّل الى من مغترب يعمل في الخارج، يساهم هذا المغترب اللبناني ما بين خمس وعشرة دولارات (معدّل ٨ دولارات) في الناتج المحلي للبلد الذي يستضيفه.. المعادلة بسيطة: هل نريد دولارا واحدا أو ٨ دولارات..؟؟.لذلك علينا أن نوقف تصدير أولادنا وتكون أولويتنا إطلاق عجلة الاقتصاد من خلال استثمارات جديدة تخلق لهم وظائف لتبقيهم في لبنان.. ‏الا ان ذلك لن يتم إلا إذا....".