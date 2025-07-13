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لبنان

سلام يستقبل ظهر غد وزير الداخلية الكويتي

Lebanon 24
13-07-2025 | 13:55
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يستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، عند الساعة الثانية عشرة ظهرا في السرايا، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
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