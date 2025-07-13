وفد من بلدية طرابلس زار البخاري

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أعلنت بلدية ، في بيان، أن وفدا منها برئاسة الدكتور عبد الحميد كريمة "زار سفير ، بحضور النائب ، وقد تناول اللقاء العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بلبنان، لا سيما بمدينة طرابلس، ودور المملكة الداعم للاستقرار والازدهار في ، وخلال اللقاء، شدّد البخاري على أن المملكة لم ولن تنكفئ عن طرابلس ولبنان، ومستمرة بدعمها لكل ما من شأنه تعزيز أمن لبنان واستقراره ورفاهه، خاصة في ظل التحديات الراهنة.من جانبه، استعرض رئيس بلدية طرابلس أبرز التحديات التي تواجه المدينة، مقدّماً رؤية البلدية المستقبلية التي تتضمن مشاريع استراتيجية حيوية، منها: معالجة الأبنية المتصدعة، تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، تطوير مرفأ طرابلس، وإعادة تشغيل مصفاة ، بما يعزز الحضور الاقتصادي للمدينة ويعيد إليها دورها الوطني الحيوي. كما تناول الإرث التاريخي والثقافي العريق لطرابلس، ومكانتها الريادية وعروبتها الأصيلة، وأهمية دعم المشاريع التنموية التي تعيد للمدينة دورها المحوري على المستويين الوطني والعربي.واختُتمت الزيارة بأجواء ودية، مع تأكيد مشترك على عمق العلاقات اللبنانية– ، وأهمية استمرار التعاون لدعم طرابلس في مسيرتها نحو النهوض والتقدم".