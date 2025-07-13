الأرشمندريت رزق استقبل المهنئين في دير المخلص بانتخابه رئيسا عاما للرهبنة المخلصية

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شهد دير المخلص في بلدة جون، اليوم، توافد عدد كبير من الشخصيات الرسمية والدينية والاجتماعية لتقديم التهنئة إلى الأرشمندريت أنطوان رزق، الرئيس العام الجديد للرهبانية المخلصية، الذي تم انتخابه يوم أمس السبت، خلفاً للأرشمندريت أنطوان ديب.واستقبل الأرشمندريت رزق المهنئين إلى جانب سلفه الأرشمندريت ديب، ورئيس الدير الأب ديب، والمدبرين الأربعة، ورهبان الدير.ومن أبرز الحضور النواب ميشال موسى، بلال ، غادة ، وعبد البزري، إضافة إلى الوزير السابق إلياس حنا وعقيلته، والمطران إسكندر راعي أبرشية صور للروم ، ومطران ميلاد الجاويش.كما شارك في المناسبة رئيس بلدية المطلة ألان عيد، وعدد من ومخاتير من بلدات المطلة، الجليلية، المحتقرة، وخربة ، إلى جانب وفد كبير من أهالي بلدة جون ومخاتيرها، وفعاليات حزبية وروحية.