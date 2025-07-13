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لبنان

الأرشمندريت رزق استقبل المهنئين في دير المخلص بانتخابه رئيسا عاما للرهبنة المخلصية

Lebanon 24
13-07-2025 | 14:18
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شهد دير المخلص في بلدة جون، اليوم، توافد عدد كبير من الشخصيات الرسمية والدينية والاجتماعية لتقديم التهنئة إلى الأرشمندريت أنطوان رزق، الرئيس العام الجديد للرهبانية المخلصية، الذي تم انتخابه يوم أمس السبت، خلفاً للأرشمندريت أنطوان ديب.
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واستقبل الأرشمندريت رزق المهنئين إلى جانب سلفه الأرشمندريت ديب، ورئيس الدير الأب شارل ديب، والمدبرين الأربعة، ورهبان الدير.

ومن أبرز الحضور النواب ميشال موسى، بلال عبد الله، غادة أيوب، وعبد الرحمن البزري، إضافة إلى الوزير السابق إلياس حنا وعقيلته، والمطران جورج إسكندر راعي أبرشية صور للروم الكاثوليك، ومطران كندا ميلاد الجاويش.

كما شارك في المناسبة رئيس بلدية المطلة ألان عيد، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومخاتير من بلدات المطلة، الجليلية، المحتقرة، وخربة بسري، إلى جانب وفد كبير من أهالي بلدة جون ومخاتيرها، وفعاليات حزبية وروحية.
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