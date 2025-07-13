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لبنان

خلية ارهابية في قبضة الجيش وهذا ما تم العثور عليه

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-07-2025 | 14:38
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في معلومات خاصة حصل عليها "لبنان24" أفادت مصادر عن أن مخابرات الجيش تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية في بتبيات في المتن الاعلى وعناصرها من جنسيات عربية مختلفة.
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وبحسب المعلومات تمكنت القوى الأمنية من العثور على أسلحة ثقيلة تمثلت بـM16  وقواعد مسيّرات حربية وليس مسيرات عادية، ودليل لصناعة المسيّرات واستخداماتها، كما تم  العثور على 3 صناديق خرطوش سلاح بيكيسي إنما لم يتم العثور على السلاح، ولم تعترف المجموعة بمكان تخبئته.
وأكّدت المعلومات أنّ القوى الأمنية ألقت القبض على افراد المجموعة جميعا، ولا صحة لهروب أفراد منها.

وكانت افادت معلومات أمنية سابقا لـ"لبنان 24"عن مداهمة قام بها الجيش في منطقة حوش بتيبيات في المتن الأعلى وتمكن بحسب المعلومات من ضبط أسلحة ومسلحين من دون ورود مزيد من التفاصيل حول العملية.
المصدر: خاص لبنان24
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