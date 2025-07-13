خلية ارهابية في قبضة الجيش وهذا ما تم العثور عليه

في معلومات خاصة حصل عليها " " أفادت مصادر عن أن مخابرات الجيش تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية في بتبيات في المتن الاعلى وعناصرها من جنسيات عربية مختلفة.

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وبحسب المعلومات تمكنت القوى الأمنية من العثور على أسلحة ثقيلة تمثلت بـM16 وقواعد مسيّرات حربية وليس عادية، ودليل لصناعة المسيّرات واستخداماتها، كما تم العثور على 3 صناديق خرطوش سلاح بيكيسي إنما لم يتم العثور على السلاح، ولم تعترف المجموعة بمكان تخبئته. وبحسب المعلومات تمكنت القوى الأمنية من العثور على أسلحة ثقيلة تمثلت بـM16 وقواعد مسيّرات حربية وليس عادية، ودليل لصناعة المسيّرات واستخداماتها، كما تم العثور على 3 صناديق خرطوش سلاح بيكيسي إنما لم يتم العثور على السلاح، ولم تعترف المجموعة بمكان تخبئته.

وأكّدت المعلومات أنّ القوى الأمنية ألقت القبض على افراد المجموعة جميعا، ولا صحة لهروب أفراد منها.



وكانت افادت معلومات أمنية سابقا لـ" "عن مداهمة قام بها الجيش في منطقة حوش بتيبيات في وتمكن بحسب المعلومات من ضبط أسلحة ومسلحين من دون ورود مزيد من التفاصيل حول العملية.