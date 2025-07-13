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لبنان

بالصور.. حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا يودي بحياة رجل

Lebanon 24
13-07-2025 | 14:45
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سُجّل مساء اليوم حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا باتجاه جبيل، حيث صدمت سيارة من نوع "نيسان" رجلاً أثناء محاولته عبور الطريق السريع.
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وقد أفادت المعلومات أن الضحية يُدعى عدنان مصطفى طراد، وهو من بلدة طاران في قضاء الضنية، وقد فارق الحياة على الفور متأثرًا بإصاباته البليغة.

وعلى الفور، حضر عناصر من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني إلى مكان الحادث، حيث عملوا على نقل الجثة إلى مستشفى KMC.


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