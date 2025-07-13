بالصور.. حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا يودي بحياة رجل

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سُجّل مساء اليوم حادث سير مروّع على أوتوستراد باتجاه ، حيث صدمت سيارة من نوع "نيسان" رجلاً أثناء محاولته عبور .وقد أفادت المعلومات أن الضحية يُدعى طراد، وهو من بلدة في ، وقد فارق الحياة على الفور متأثرًا بإصاباته البليغة.وعلى الفور، حضر عناصر من اللبناني والدفاع المدني إلى مكان الحادث، حيث عملوا على نقل الجثة إلى مستشفى KMC.