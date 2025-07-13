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لبنان

دخلوا خلسة.. توقيف 12 سوريا في شعت

Lebanon 24
13-07-2025 | 15:08
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن دورية من الجيش أوقفت 12 شخصًا من التابعية السورية عند مدخل بلدة شعت، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عبر الحدود الشرقية.
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