دخلوا خلسة.. توقيف 12 سوريا في شعت

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أفادت مندوبة " " عن أن دورية من الجيش أوقفت 12 شخصًا من التابعية عند مدخل بلدة شعت، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي بطريقة غير شرعية عبر الحدود الشرقية.