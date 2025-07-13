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لبنان
بعد اعتقال مشتبه بهم.. بيان لبلدية بتبيات
Lebanon 24
13-07-2025
|
15:29
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أفادت بلدية بتبيات - المتن عن أن استخبارات الجيش أوقفت 10 اشخاص مشتبه بهم كان بحوزتهم أسلحة ومعدات عسكرية ومناظير ليلية.
وأشادت البلدية بالتحرك السريع للجيش، داعية إلى توخي الحذر، ووجوب التبليغ عن أي تحرّك مشبوه.
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