بعد اعتقال مشتبه بهم.. بيان لبلدية بتبيات

أفادت بلدية بتبيات - المتن عن أن استخبارات الجيش أوقفت 10 اشخاص مشتبه بهم كان بحوزتهم أسلحة ومعدات عسكرية ومناظير ليلية.



وأشادت البلدية بالتحرك السريع للجيش، داعية إلى توخي الحذر، ووجوب التبليغ عن أي تحرّك مشبوه.

Advertisement