حادثة مأسوية في تول.. هكذا فقد "رفيق" حياته

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شهدت بلدة تول في حادثًا مأسويًا، أدى إلى وفاة الشاب رفيق (49 عامًا) من بلدة الدوير، بعدما سقط من على سطح أحد المباني أثناء قيامه بتمديد شبكة كهرباء في ورشة تعود لأحد أقاربه.وقد نُقل رمال على وجه السرعة إلى في تول، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بجراحه البليغة. (الوكالة الوطنية للإعلام)