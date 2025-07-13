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لبنان

حادثة مأسوية في تول.. هكذا فقد "رفيق" حياته

Lebanon 24
13-07-2025 | 15:37
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شهدت بلدة تول في قضاء النبطية حادثًا مأسويًا، أدى إلى وفاة الشاب رفيق مرتضى رمال (49 عامًا) من بلدة الدوير، بعدما سقط من على سطح أحد المباني أثناء قيامه بتمديد شبكة كهرباء في ورشة تعود لأحد أقاربه.
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وقد نُقل رمال على وجه السرعة إلى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بجراحه البليغة. (الوكالة الوطنية للإعلام)

 
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