عن عودة النازحين.. هذا ما كُشف

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أكدت وزيرة في حديث تلفزيوني أن ملتزمة بإعادة السوريين إلى بلدهم منذ اليوم الأول، مشيرة إلى وجود خطة موضوعة وموافق عليها من لتنفيذ هذه العودة.وكشفت السيد عن تقديم حوافز مالية وتسهيلات بالتعاون مع ، تشمل إعفاءات من الضرائب، بهدف تشجيع النازحين على العودة الطوعية إلى .