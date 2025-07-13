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لبنان

عن عودة النازحين.. هذا ما كُشف

Lebanon 24
13-07-2025 | 15:46
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أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في حديث تلفزيوني أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم منذ اليوم الأول، مشيرة إلى وجود خطة موضوعة وموافق عليها من مجلس الوزراء لتنفيذ هذه العودة.
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وكشفت السيد عن تقديم حوافز مالية وتسهيلات بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، تشمل إعفاءات من الضرائب، بهدف تشجيع النازحين على العودة الطوعية إلى سوريا.
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