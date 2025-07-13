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لبنان

بعد المداهمات في بتبيات - المتن الأعلى.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
13-07-2025 | 16:12
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين بالإضافة إلى شخصَين غير لبنانيَّين، لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر. وقد تبين نتيجة التحقيق الأولي عدم ارتباطهم بتنظيمات إرهابية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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