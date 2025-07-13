بعد المداهمات في بتبيات - المتن الأعلى.. هذا ما أعلنه الجيش

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صدر عن البيان الآتي:نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من عملية دهم في بلدة بتبيات - وأوقفت ٨ مواطنين بالإضافة إلى شخصَين غير لبنانيَّين، لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر. وقد تبين نتيجة التحقيق الأولي عدم ارتباطهم بتنظيمات إرهابية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.