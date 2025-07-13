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لبنان

هذا ما كشفه برّاك عن الردّ اللبناني

Lebanon 24
13-07-2025 | 16:43
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أفادت معلومات الجديد عن أن المبعوث الاميركي توم براك ابلغ المسؤولين اللبنانيين ان الرد الإسرائيلي الأولي على الورقة اللبنانية إيجابي.
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