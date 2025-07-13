وزير الداخلية الكويتي في بيروت

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يبدأ النائب الأول لرئيس ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لقاءاته الرسمية في اليوم باجتماع مع رئيس الجمهورية جوزف عون يليه لقاء مع رئيس ، ثم لقاء وغداء في السرايا الحكومية مع رئيس الوزراء نواف سلام .وبعد السرايا ينتقل الوزير الكويتي الى حيث يعقد اجتماعا مع احمد ، يليه اجتماع موسع بمشاركة قادة الاجهزة الامنية (الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة) ونظرائهم الكويتيين الذين يضمهم الوفد الرسمي، للبحث في كل اوجه التعاون الامني.وكان الوزير الكويتي وصل الى لبنان امس في زيارة رسمية على رأس وفد أمني وإداري، وكان في استقباله في وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بحضور القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان المستشار ياسين محمد الماجد.وخلال لقاء ثنائي عُقد في صالون الشرف، أكد الوزيران «على أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وتبادل الخبرات في المجالين الأمني والخدماتي، بما يخدم المصلحة المشتركة ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت».وسألت اللواء» الوزير» الحجار عن عناوين البحث، فأجاب: كل شيء مفتوح للبحث في مواضيع التعاون على كل الاصعدة وكلها ستظهر خلال اللقاءات الرسمية واللقاء الامني الموسع ، ولن نستبق الامور، وللكويت حضور مهم ووازن في لبنان وهي من اكبر محبي وداعمي لبنان.