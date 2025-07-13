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لبنان

وزير الداخلية الكويتي في بيروت

Lebanon 24
13-07-2025 | 22:14
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يبدأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لقاءاته الرسمية في لبنان اليوم باجتماع مع رئيس الجمهورية جوزف عون يليه لقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري، ثم لقاء وغداء في السرايا الحكومية مع رئيس الوزراء نواف سلام .وبعد السرايا ينتقل الوزير الكويتي الى وزارة الداخلية حيث يعقد اجتماعا مع وزير الداخلية احمد الحجار، يليه اجتماع موسع بمشاركة قادة الاجهزة الامنية اللبنانية (الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة) ونظرائهم الكويتيين الذين يضمهم الوفد الرسمي، للبحث في كل اوجه التعاون الامني.
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وكان الوزير الكويتي وصل الى لبنان امس في زيارة رسمية على رأس وفد أمني وإداري، وكان في استقباله في المطار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بحضور القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان المستشار ياسين محمد الماجد.
وخلال لقاء ثنائي عُقد في صالون الشرف، أكد الوزيران «على أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وتبادل الخبرات في المجالين الأمني والخدماتي، بما يخدم المصلحة المشتركة ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت».
وسألت اللواء» الوزير» الحجار عن عناوين البحث، فأجاب: كل شيء مفتوح للبحث في مواضيع التعاون الثنائي على كل الاصعدة وكلها ستظهر خلال اللقاءات الرسمية واللقاء الامني الموسع ، ولن نستبق الامور، وللكويت حضور مهم ووازن في لبنان وهي من اكبر محبي وداعمي لبنان.  
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