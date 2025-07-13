هل تراجع المجتمع الدولي عن دعم عون؟

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كتبت" النهار": عندما راجع سياسيون لبنانيون، مسؤولين و سفراء عواصم غربية وعربية، للإستفسار عن آرائهم، حول أداء رئيس الجمهورية العماد عون، بشأن ملف سلاح " " تحديداً، لم يلمس هؤلاء وجود أي تغيير بشأن النظرة الدولية لرئيس الجمهورية رغم كل ما يشاع حول هذا الموضوع. واذا كانت الدوافع للسؤال، هي ضغوط تلك العواصم على ، للوصول إلى حل موضوع السلاح، فإن يميّز بين ضغوطه، وبين نظرته لأداء رئيس الجمهورية: لا يمكن النظر هنا إلى الضغوط الدولية في ملف "حزب الله"، على انها تعبيرٌ عن عدم الرضى على أداء عون، بل هي عملياً، مؤازرة لرئيس الجمهورية في تسهيل مهامه بشأن تلك العناوين.لا تزال العواصم الدولية، تجد في طرح ، حول حصرية السلاح بيد ، أنه جدّي ونهائي، وغير قابل للتراجع في حسابات . ولا يبدو أنّ تلك العواصم تبني فقط على خطاب القسم، بل على سياسات عون، سواء الداخلية منها او الخارجية، التي لم يجد المجتمع الدولي انها تخلّفت عن خطابه. هو ما اوحى به السفير توم برّاك، خلال زيارته لبنان، وما كرّره مسؤولون أوروبيون وعرب امام قيادات حزبية لبنانية. مما يؤكد ان المجتمع الدولي يثق بالخطوات التي يعتمدها رئيس الجمهورية في مقاربته الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالحرب والسلم، وحصرية السلاح، وعلاقات لبنان الدولية، خصوصاً ان الاميركيين يسلكون السبيل ذاته، حول ملف "حزب الله"، من خلال التواصل المباشر مع رئيس مجلس النواب . فهل يحق لواشنطن ان تتفاوض مع برّي، كممثّل عن في لبنان، وتتبادل معه اطروحات الإعجاب، ولا يحقّ للرئيس عون ان يتحاور مع رئيس المجلس النيابي لتحقيق الغاية ذاتها؟لذلك، فإنّ سياسات رئيس الجمهورية لا تزال موضع تقدير عربي - دولي، حيث لا ولا مؤشرات عملية توحي بعكس ذلك، ليتبيّن أنّ ما يُثار داخلياً، هو في إطار الـحسابات السياسية المحلية، المرتبط جزء منها بالانتخابات النيابية المقبلة.