هل علّقت تركيا جميع الرحلات الجوية إلى إيران والأردن والعراق ولبنان؟

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تضاربت الأنباء مساء يوم الأحد، بشأن إلغاء الخطوط الجوية رحلاتها إلى والعراق والأردن وسوريا ولبنان، ففي حين أعلنت ‌الخطوط الجوية التركية إيقاف الرحلات إلى إيران والعراق وسوريا والأردن ولبنان إلى 31 ، نفى مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـ”LBCI” المعلومات قائلا: “لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من والأردن”.كما نفت وزارة النقل في ووكالة الأنباء خبر إغلاق الأجواء أمام حركة الطائرات، وإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا.كما نفى إعلام إيراني الاخبار المتداولة بشأن إغلاق المجال الجوي .