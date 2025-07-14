Advertisement

لبنان

تشكيلات قضائية وفق "إقتراح الوزير "

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-07-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1390962-638880778802661100.jpg
Doc-P-1390962-638880778802661100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر قانوني بارز مرشح لمنصب مهم في المجلس الدستوري "إنه لأول مرة تقف المحاصصة عاجزة عن فرض خيارها على الوزارة والقضاء، وكل ذلك من منطلق قانوني، ما ينبىء بتفعيل المسار المؤدي الى إستقلالية كاملة للقضاء كسلطة ثالثة".
Advertisement
المصدر لفت الى أنه بعد تعيين المدعي العام المالي، وفق المعايير القضائية، لا السياسية يمكن ترقب التشكيلات القضائية وفق الآلية ذاتها في غضون عشرة أيام . 
المصدر ختم وقال: الأهم في ما حدث هو تثبيت مبدأ دستوري وقانوني في الحكم وهو " إقتراح الوزير " وعلى جميع الوزراء أن يتبعوا هذه الطريقة ولو كانت أصعب وربما تستغرق أسابيع وأشهر من التعطيل". 
وكان وزير العدل عادل نصار اعتبر في حديث صحافي امس "ان ما تحقق في ملف تعيين مجلس الوزراء مدعياً عاماً مالياً " هو  انتصار للمؤسسات... فأنا لا يمكن أن أقترح اسماً لا أكون مقتنعاً به سواء كمدعي عام مالي أو سواه"لافتا إلى انه "وبعد مراجعته القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى تبين أن هناك إجماع على اسم القاضي ماهر شعيتو كشخصيّة مثلى لهذا المنصب نتيجة درجاته ومسيرته".
أضاف: "لم تحصل أي مقايضة أو محاصصة لا في هذا التعيين أو سواه. أنا منذ البداية قلت إن القاضي زاهر حمادة غير مناسب لهذا المركز، لكنني لم أقل إنه غير مناسب لمركز آخر. ولكل من يريد ترجمة ما حصل في السياسة هذا شأنه ولا علاقة لي به".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
تأخير التشكيلات القضائية "بقرار الوزير"
lebanon 24
14/07/2025 11:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"ترحيل" التشكيلات والمناقلات القضائية
lebanon 24
14/07/2025 11:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
التشكيلات القضائية "قضاء وقدر"
lebanon 24
14/07/2025 11:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين: التشكيلات القضائية عالقة ونقاش مرتقب في التعيينات المالية
lebanon 24
14/07/2025 11:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-07-14
04:30 | 2025-07-14
04:33 | 2025-07-14
04:30 | 2025-07-14
04:26 | 2025-07-14
04:21 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24