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لبنان

مخاوف من ضغوط على "مجلس الشورى"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-07-2025 | 01:45
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ينتظر أن يبت مجلس شورى الدولة في عدد من الطعون التي قدمها سفراء وديبلوماسيون لم ينصفوا في التشكيلات الديبلوماسية التي اقرها مجلس الوزراء قبل أسبوعين . 
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وتركز المراجعات امام مجلس الشورى على وجود مخالفات في ترفيع ديبلوماسيين على حساب ديبلوماسيين اخرين دونهم رتبة وسنوات عمل، إضافة إلى اعتماد الكيدية في ابعاد ديبلوماسيين وتعيينهم في دول بعيدة او ثانوية، وإسناد هذه البعثات إلى من يقل عنهم في سنوات العمل .
ويخشى معنيون بالمراجعات من حصول ضغوط على مجلس الشورى لتأخير البت بالشكاوى حتى يصبح التعيين امراً واقعاً .
 
المصدر: لبنان 24
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