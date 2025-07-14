مخاوف من ضغوط على "مجلس الشورى"

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ينتظر أن يبت في عدد من التي قدمها سفراء وديبلوماسيون لم ينصفوا في التشكيلات الديبلوماسية التي اقرها قبل أسبوعين .وتركز المراجعات امام على وجود مخالفات في ترفيع ديبلوماسيين على حساب ديبلوماسيين اخرين دونهم رتبة وسنوات عمل، إضافة إلى اعتماد الكيدية في ابعاد ديبلوماسيين وتعيينهم في دول بعيدة او ثانوية، وإسناد هذه البعثات إلى من يقل عنهم في سنوات العمل .ويخشى معنيون بالمراجعات من حصول ضغوط على مجلس لتأخير البت بالشكاوى حتى يصبح التعيين امراً واقعاً .