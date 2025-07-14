مع الرئيس ضد "القوات"؟

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في ظل التصعيد الإعلامي الذي تقوده " " ضد رئيس الجمهورية ، تبلور موقف واضح من بعض الأحزاب ، وعلى رأسها" " و" " يقضي بدعم الرئيس في هذه المرحلة الدقيقة.وتشير المعطيات إلى أن الطرفين، رغم تبايناتهما السياسية، اتفقا ضمنيًا على حماية موقع الرئاسة من أي استهداف سياسي أو إعلامي يُضعف صلاحياته أو يُشوّه صورة الرئيس.ويشكل هذا الدعم تحديدًا ردًا غير معلن على حملة "القوات" التي تأخذ على عون طريقة إدارته للملف السيادي، في حين يعتبر " " و" " أن اللحظة تتطلّب تعزيز الاستقرار، لا ضرب موقع الرئاسة.