تعيين لجنة الرقابة على المصارف.. العبرة في النتائج!

Advertisement

عيّن في جلسته الأخيرة برئاسة وعضوية كل من ودانيا الكلّاب وربيع نعمه وألين سبيرو.خبير اقتصادي علّق عبر " " على الأمر بالقول ان اختيار أعضاء على المصارف ورئيسها بهذه الطريقة غير صحي ولكن هناك تعيين يجب ان يحصل".ولفت إلى ان "لجنة الرقابة لديها مسؤوليات ومهام كبيرة أقلها ضبط إيقاع عمل المصارف وتحديد المعايير التي يجب ان تلتزم فيها خاصة في ما يتعلق بالمعايير الدولية وما وقّع عليه من اتفاقيات لناحية مكافحة تبييض الأموال والجرائم المالية المنظمة وغيرها".واعتبر ان اختيار الأعضاء بهذه الطريقة أي من ضمن تسوية سياسية يجعلنا نتساءل إلى أي مدى سيقوم الاعضاء بدورهم بشفافية وعلى أكمل وجه؟"، قائلا: "العبرة في النتائج".وشدد على انه في حال تم تقييد هذه اللجنة سياسيا فعملها لن يكون مُفيدا ولن يتغير الأداء عن سابقاتها.