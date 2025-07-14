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لبنان

تعيين لجنة الرقابة على المصارف.. العبرة في النتائج!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-07-2025 | 02:45
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عيّن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة لجنة الرقابة على المصارف برئاسة مازن سويد وعضوية كل من نادر حداد ودانيا الكلّاب وربيع نعمه وألين سبيرو. 
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خبير اقتصادي علّق عبر "لبنان 24" على الأمر بالقول ان اختيار أعضاء لجنة الرقابة على المصارف ورئيسها بهذه الطريقة غير صحي ولكن هناك تعيين يجب ان يحصل". 
ولفت إلى ان "لجنة الرقابة لديها مسؤوليات ومهام كبيرة أقلها ضبط إيقاع عمل المصارف وتحديد المعايير التي يجب ان تلتزم فيها خاصة في ما يتعلق بالمعايير الدولية وما وقّع عليه لبنان من اتفاقيات لناحية مكافحة تبييض الأموال والجرائم المالية المنظمة وغيرها".
واعتبر ان اختيار الأعضاء بهذه الطريقة أي من ضمن تسوية سياسية يجعلنا نتساءل إلى أي مدى سيقوم الاعضاء  بدورهم بشفافية وعلى أكمل وجه؟"، قائلا: "العبرة في النتائج". 
وشدد على انه في حال تم تقييد هذه اللجنة سياسيا فعملها لن يكون مُفيدا ولن يتغير الأداء عن سابقاتها.
 
 
المصدر: لبنان 24
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