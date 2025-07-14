النائب سليمان: اللبنانيون ينتظرون أداء مختلفا من العهد والحكومة

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استقبل النائب في دارته في وفوداً شعبية من مختلف بلدات وقرى وادي خالد وأكروم ودريب، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية ودينية، وتم البحث في الشؤون المطلبية والخدماتية وواقع المنطقة والتحديات التي تواجهها.وأكد سليمان أنّ "واقع يتطلّب توحيد الجهود والعمل بروح التعاون والشراكة للنهوض بالمنطقة وتحسين ظروف أهلها"، وشدد على "أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق التنمية المستدامة"، مشيراً إلى أنّ " والدول الداعمة لا تزال تنتظر من قرارا حاسما ببسط وشرعيتها عبر مؤسساتها الأمنية والعسكرية على كامل الأراضي ، بينما لا يزال البعض يراهن على سياسة المحاور والتبعية التي عطّلت الحياة السياسية والاقتصادية وصادرت قرار الدولة في السلم والحرب".وختم مشددا على أنّ "اللبنانيين ينتظرون أداء مختلفا من والحكومة، وخصوصاً أنّ الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من التأخير"، داعياً إلى "استعادة المستقل والعمل على حماية مصالح اللبنانيين بعيداً من أي اصطفافات خارجية".