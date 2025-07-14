البعريني: طرابلس لبنانية ولا أحد يقبل غير ذلك

نفى النائب أن "يكون أهالي قد لحظوا أي تهريب للأسلحة عبر "، مشيرا الى ان "التهريب يقتصر على البشر إنما لا مظاهر مسلّحة تدعو الى القلق".

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ورأى في حديث الى "صوت كل " أن "لا كلام توم برّاك ولا غيره سيؤثر على عقيدة في ما خص السلاح"، مشددا على "ضرورة ان تكون هناك وحدة لبنانية لإزالة كل المخاطر المحدقة بلبنان"، معتبرًا أن "موضوع سلاح حزب الله يشكّل مصدر قلق ولا بدّ من حلّه".

وعن الكلام ان هي سوريّة، رفض البعريني هذا الكلام ، مشددا على ان "طرابلس لبنانية ولا أحد يقبل ".