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لبنان

البعريني: طرابلس لبنانية ولا أحد يقبل غير ذلك

Lebanon 24
14-07-2025 | 02:37
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نفى النائب وليد البعريني أن "يكون أهالي عكار قد لحظوا أي تهريب للأسلحة عبر الحدود السورية"، مشيرا الى ان "التهريب يقتصر على البشر إنما لا مظاهر مسلّحة تدعو الى القلق".
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ورأى في حديث الى  "صوت كل لبنان" أن "لا كلام توم برّاك ولا غيره سيؤثر على عقيدة حزب الله في ما خص السلاح"، مشددا على "ضرورة ان تكون هناك وحدة لبنانية لإزالة كل المخاطر المحدقة بلبنان"،  معتبرًا أن "موضوع سلاح حزب الله يشكّل مصدر قلق ولا بدّ من حلّه".
وعن الكلام ان طرابلس الشام هي سوريّة، رفض البعريني هذا الكلام ، مشددا على ان "طرابلس لبنانية ولا أحد يقبل غير ذلك".
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