بيرم: سلاح المقاومة وسيلة لحماية الكيان اللبناني من السقوط

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اعتبر الوزير السابق ، خلال كلمة ألقاها في الاحتفال التكريمي للشهيد حسين في بلدة البابلية، أن "ما قاله المبعوث الأميركي يكشف بشكل واضح النوايا الحقيقية للولايات المتحدة، التي لا تريد للبنان سيادة ولا قرارًا حرًا، بل تسعى فقط إلى نزع سلاح حمايةً لأمن الكيان ".وقال: "إنّ تصريح المبعوث الأميركي بأن يواجه تهديدًا وجوديًا إذا لم يُسلّم سلاحه، يُعيد إلى الأذهان قول الإمام علي: ما أضمر امرؤ شيئًا في قلبه، إلا ظهر على صفحات وجهه، وفي فلتات لسانه".ورأى أن "سلاح المقاومة ليس أداة داخلية لتسجيل النقاط أو حصد المكاسب، بل هو وسيلة لحماية الكيان اللبناني من السقوط، وهو ضمانة السيادة والقرار الوطني في وجه الأطماع والإملاءات الأميركية".أضاف: "المقاومة حمَت الكنيسة كما ، والمواطنية الحقيقية هي في أن نبذل من أجل الأرض، لا أن نهرب منها عند أول تهديد".وشدد على أن "المشروع الأميركي في لبنان لا يبحث عن دولة قوية، بل عن دولة منهارة يسهل التحكم بها"، سائلًا: "أين من هذه التهديدات، هل استدعَت السفيرة، هل بكى الوزير أمامها كما اعتاد القول؟".ولفت إلى أن "المقاومة هي التعبير العملي عن المواطنة ضمن المشروع المهدوي الذي يسعى إلى نشر القسط والعدل"، وقال: "نحن اليوم من يشكّل حجّية المنتظر، ولو لم نكن موجودين، فمن كان سيبقى له المطبّعون؟".واعتبر أن "الثبات على طريق المقاومة هو الخيار الوحيد أمام أبناء هذا الوطن"، قائلاً: "نحن أهل الصبر والوعي والبصيرة، لم نتخلَّ عن الساحة رغم ، لأننا نرجو من الله ما لا يرجوه الآخرون".