اعتباراً من هذا التاريخ.. مغارة جعيتا تفتح أبوابها للزوار

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بعد جهود مكثفة أوصلت إلى اتفاق بالتراضي بين وبلدية يؤمّن عودة افتتاح المغارة للموسم السياحي، وبعدما باشرت البلدية بأعمال الصيانة والتجهيزات الشاملة في المرفق والتلفريك، تفتح مغارة جعيتا أبوابها لاستقبال الزوار ابتداء من 15 الحالي، يتم الافتتاح الرسمي برعاية فخامة رئيس في 21 تموز، ممثلاً بوزيرة السياحة السيدة لورا ، ما يؤكد على أهمية هذه المغارة كمعلم سياحي وطني وكنز طبيعي.ندعو كافة للمشاركة في تغطية هذا الحدث المميز.