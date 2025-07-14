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لبنان

لجان المساعدين القضائيين: اعتكاف شامل حتى الأربعاء

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:00
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أعلنت " لجان المساعدين القضائيين في لبنان" في بيان، أنه "أمام سياسة التمييز الفاضح والتجاهل المتعمّد التي تمارسها السلطة تجاه موظفي القطاع العام، وبعد الاجتماع الأخير مع وزير العمل، والذي تأكد لنا فيه بما لا يقبل الشك، أن الحكومة لم تلتفت ولن تلتفت إلى معاناة الموظف العام، إلا عند الحاجة إليه وتحت مسميات وهمية لا تمتّ للعدالة ولا للمنطق بأي صلة، بدء اعتكاف شامل أيام الاثنين والثلثاء والأربعاء، الموافق 14 و15 و16 تموز الحالي، يتوقف خلاله العمل في كل الأقلام القضائية، باستثناء آخر يوم من المهل القانونية فقط".
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وأشارت الى أن "الاعتكاف خطوة أولى في سلسلة خطوات تصعيدية ستتوالى، في حال استمرت هذه الحكومة في نهجها القائم على الاستنسابية المذلّة، والمكافآت الموسمية لبعض الإدارات دون غيرها، وإغفال الحقوق البديهية للمساعدين القضائيين الذين يُعتبرون العمود الفقري للعدلية".

وحمّلت "السلطة مجتمعة مسؤولية الانهيار الكامل لما تبقّى من هيبة الإدارة العامة"، ودعت "كل من بقي لديه ذرة ضمير أن يرفع صوته معنا دفاعًا عن كرامة الموظف، التي تُنتهك يومًا بعد يوم بسياسات التنصّل والتخدير الممنهج. كفى استخفافًا بنا، كفى تلاعبًا بمصيرنا، وليعلم الجميع أننا لن نرضى أن نُعامل كأرقام زائدة أو كموارد تُستنزف عند الطلب".
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