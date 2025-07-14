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لبنان

طقس صيفي يسيطر على لبنان.. ودرجات الحرارة إلى ارتفاع

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:03
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال، كما تبقى الرياح ناشطة مع ارتفاع لموج البحر (متر ونصف المتر تقريبا).
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط،  ويكون حارا نسبيا في المناطق الداخلية من لبنان، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية في الداخل خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و 31،  زحلة بين 18و 34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل، تنشط الرياح بخاصة شمال شرق البلاد.
الثلاثاء:  
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال، كما تبقى الرياح ناشطة مع ارتفاع لموج البحر (متر ونص تقريبا).
الأربعاء:  
غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح لتصل أحيانا الى 45 كلم/س شمال البلاد.
الخميس:  
غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع في نسبة الرطوبة، كما تبقى درجات الحرارة من دون تعديل .
-الرياح السطحية:   جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س، ناشطة شمال البلاد .
-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.
-الضغط الجوي: 758ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,37 

-ساعة غروب الشمس: 19,50
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