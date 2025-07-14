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لبنان

الرئيس عون طلب من موراتينوس دعم طلب لبنان باستحداث "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:16
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في حضور وزير الثقافة غسان سلامة، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس، وكانت جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة، وطلب منه دعم متابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي تم اتخاذه بناءً على طلب لبنان، والقاضي باستحداث "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" في لبنان.
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