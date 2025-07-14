الرئيس عون طلب من موراتينوس دعم طلب لبنان باستحداث "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"

استقبل رئيس الجمهورية ، في حضور ، لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس، وكانت جولة أفق تناولت الأوضاع في والمنطقة، وطلب منه دعم متابعة تنفيذ قرار الذي تم اتخاذه بناءً على طلب لبنان، والقاضي باستحداث " الإنسان للتلاقي والحوار" في لبنان.

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