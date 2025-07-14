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لبنان
سحب دخان فوق سهل البقاع.. والاهالي يرفعون الصوت
Lebanon 24
14-07-2025
|
03:19
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اشتكى عدد من اهالي
البقاع
من ارتفاع سحب الدخان المنبعثة من مكب قب الياس والتي غطت
سهل البقاع
، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
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وطالب اهالي المنطقة والقرى المجاورة بإيجاد حل بسبب ما تشكله هذه الانبعاثات والروائح المزعجة من مخاططر على حياتهم.
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