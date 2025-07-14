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لبنان

سحب دخان فوق سهل البقاع.. والاهالي يرفعون الصوت

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:19
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اشتكى عدد من اهالي البقاع من ارتفاع سحب الدخان المنبعثة من مكب قب الياس والتي غطت سهل البقاع، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وطالب اهالي المنطقة والقرى المجاورة بإيجاد حل بسبب ما تشكله هذه الانبعاثات والروائح المزعجة  من مخاططر على حياتهم.
 
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