سحب دخان فوق سهل البقاع.. والاهالي يرفعون الصوت

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اشتكى عدد من اهالي من ارتفاع سحب الدخان المنبعثة من مكب قب الياس والتي غطت ، بحسب ما افادت مندوبة " ".وطالب اهالي المنطقة والقرى المجاورة بإيجاد حل بسبب ما تشكله هذه الانبعاثات والروائح المزعجة من مخاططر على حياتهم.